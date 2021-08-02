Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше: предложили визу

Кристина Тимановская попросила убежища в Польше. Там ей предложили гуманитарную визу и продолжение карьеры.

Это случилось после того, как спортсменку хотели силой вывезти из Японии обратно в Беларусь. Об этом сообщил представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

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Тимановская попросила убежища в Польше

Опейкин подтвердил, что она сейчас находится в Токио и общается с Международным олимпийским комитетом и прессой.

Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже находится в пути. С ней все в порядке. Держится хорошо,

– заявил Опейкин.

Он также добавил, что это стресс не только для спортсмена, но и для любого человека в целом – "оказаться под таким давлением". Причем, когда это давление на молодую девушку "оказывали взрослые опытные функционеры".

Более того, он заявил, что ее "пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще. Это был чисто административный приказ".

О том, что Польша готова помочь легкоатлетке, власти страны сообщили 1 августа. Замглавы МИД Марцин Пшидач написал соответствующий пост в твиттере.

Ей предложили гуманитарную визу и она сможет продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если этого захочет,

– говорится в сообщении.

Кстати, в эфире радио "Эхо Москвы" соучредитель "Sports.ru" Дмитрий Навоша рассказал, что муж Тимановской уехал в Киев.

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