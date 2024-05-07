Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью вспомнил свой бой за абсолютное чемпионство против украинца Александра Усика, который перед тем выиграл Всемирную суперсерию бокса, собрав все престижные титулы дивизиона.

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Беллью вспомнил бой с Усиком

Британский боксер вспомнил бой с украинцем, отметив, что Усик был самым сильным соперником, с которым он разделял ринг.

"Думал ли я, что смогу победить его? Абсолютно. Но думать, что ты кого-то нокаутируешь, и делать это – две разные вещи.

Да, я устал, и я устал, потому что он меня истощил. Поэтому я отдаю ему все должное в мире. Усик – это лучший боксер, с которым я сталкивался", – сказал Белью.

Напомним, в последнем поединке в карьере Тони Белью 10 ноября 2018 года проиграл Александру Усику техническим нокаутом в восьмом раунде.

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика против обладателя титула WBC в хевивейте Тайсона Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.