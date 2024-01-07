Звезда Реала укрыл пледом болбоя, который трясся с холода во время Кубка Короля: щемящее видео

Мадридский Реал провел выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против скромного соперника Аранданы. Карло Анчелотти дал отдохнуть части своих ведущих футболистов.

Среди звезд, начавших матч на скамье запасных Реала, был Джуд Беллингем, прекрасно открывшийся после перехода из дортмундской Боруссии. Даже вне поля английский футболист отметился красивым поступком, который показал человеческие качества Джуда.

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Беллингем отличился красивым поступком

Беллингем увидел трясущегося от холода болбоя. Джуд не стал медлить, а показал мальчику подойти к скамье запасных Реала. Однако тот, не понял или побоялся подойти по просьбе. После этого звездный футболист сам подошел к юному парню и укрыл его своим пледом.

Беллингем укрыл пледом болбоя: смотрите видео

Как на это отреагировал болбой

После поединка болбой рассказал представителю СМИ, что не понял, что именно сказал ему один из лидеров "сливочных", но признался, когда Беллингем – его любимый футболист.

Джуд Беллингем – мой любимый игрок. Я не понял, что он сказал. Но это невероятно красивый жест, самый лучший день в моей жизни,

– признался мальчик в комментарии журналисту.

Отметим, что Карло Анчелотти так и не выпустил Беллингема в матче Кубка Короля. Но Реал и без своего забивного игрока справился с соперником. Мадридский клуб оформил легкую победу на выезде со счётом 1:3. Все четыре гола в поединке забили игроки "Королевского клуба", ведь Начо отличился голом в свои ворота, защищавшие Кепа.

Украинский голкипер Андрей Лунин следил за победой своей команды со скамейки запасных рядом с Беллингемом. Реал пробился в 1/8 финала Кубка Испании.

Джуд Беллингем надел футболку Реала 1 июля 2023 года, подписав контракт до конца июня 2029-го. За "сливочных" англичанин уже провел 22 матча, в которых наколотил 17 голов и отдал 5 ассистов.