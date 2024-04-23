Беллигол снова вошел в историю: одноклубник Лунина победил в номинации "Прорыв года"

Джуд Беллингем перебрался в мадридский Реал летом 2023-го года и уже завоевал сердца испанцев. Футболист сборной Англии получил спортивное признание в Испании.

22 апреля состоялась церемония награждения престижной премии Laureus, которую иначе называют спортивным Оскаром. В номинации "Прорыв года" награду получил одним из лидеров мадридского Реала Джуд Беллингем, который проводит отличный сезон за "сливочных".

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Англичанин стал первым футболистом, которому удалось выиграть подобную награду. Беллингем получил красивую награду из рук титулованного испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Беллингем – "Прорыв года": смотрите видео с церемонии награждения

В текущем сезоне-2023/2024 Беллингем уже провел за Реал 36 матчей, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами. Джуд претендует на звание лучшего бомбардира сезона Ла Лиги. Сейчас англичанин идет вторым в гонке с 17 мячами. Список возглавляет украинский нападающий Жироны Артем Довбик, у которого на один гол больше (18).

Напомним, что именно Беллингем принес победу мадридскому клубу в прошлом туре Ла Лиги. Джуд забил в компенсированное к Эль-Класико время в ворота Барселоны 3:2.

Отметим, что Беллингем не стал единственным футболистом среди номинантов престижной премии. Борьбу в номинации "Спортсмен года" вели нападающий МанСити Эрлинг Холанда и звездный Лионель Месси, который продолжает выступать за Интер Майами. Однако ни один из них не стал победителем. Награду получил сербский теннисист Новак Джокович.

У женщин лучшей спортсменкой года стала футболистка Барселоны Айтана Бонмати, а командой года – женская сборная Испании.

Победители премии / Фото Laureus