Амосов, защищавший Украину от окупантов, подарил сопернику роскошную вышиванку: крутое видео

Уже 18 ноября Ярослав Амосов проведет свое сражение против универсала Джейсона Джексона в рамках турнира Bellator 301. Перед поединком украинец решил сделать подарок своему сопернику.

Бойцы уже провели дуэль взглядов и официальную процедуру взвешивания. И Ярослав Амосов, и Джейсон Джексон показали одинаковый вес – 76,9 килограммов.

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Уважение к сопернику

В ходе традиционных предматчевых мероприятий украинский чемпион Bellator решил больше познакомить своего соперника с культурой своей страны. Амосов сделал подарок Джексону. Джейсон открыл коробку и увидел там очень красивую вышитую рубашку, похваставшись презентом всем, кто был в зале.

Когда бойцы покидали помещение, Джексон еще раз поблагодарил Ярослава за подарок. Хотя Джейсон даже не догадывался, что украинец сделает ему столь роскошный презент, поэтому не был подготовлен. В его руках был только сок.

Ярослав был очень улыбающимся и любезным к сопернику, с которым подерется уже в ночь на 18 ноября в Чикаго. В Украине их бой следует ждать не раньше 3:30 ночи.

Амосов подарил сопернику вышиванку: смотрите видео

Амосов попытается оградить свой чемпионский титул в бою против Джексона, как он уже это сделал в начале полномасштабного вторжения от россиян. Тогда Амосов встал на защиту родной страны, а его мама спрятала пояс сына в подвале, так и не доставшемся оккупантам. После освобождения Ирпеня Ярослав достал пояс из подвала.