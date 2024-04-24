Корт ждет: олимпийская чемпионка по теннису родила ребенка от своего тренера
Источник:Инстаграм Белинды Бенчич
Известная швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала мамой. Девочку, отцом которой стал ее тренер по физподготовке, назвали Беллой.
Бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич родила дочь. Об этом швейцарка сообщила в своих социальных сетях.
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Белинда Бенчич впервые стала мамой
Девочку назвали Беллой. Ребенок родился 23 апреля 2024 года.К слову. Белинда и ее 41-летний возлюбленный узаконили отношения в декабре прошлого года. Интересно, что Хромкович долгое время был тренером по физподготовке своей избранницы.
Белинда Бенчич получает сотни поздравлений от друзей, болельщиков и коллег, в частности от украинки Марты Костюк. "Белла... наша любовь", – написала Марта.
О своей беременности 27-летняя Бенчич, которая не выступает в Туре с сентября 2023 года, заявила еще в ноябре. С тех пор ее карьера на паузе.
Бенчич является одной из самых титулованных теннисисток мира – в 2020 она выигрывала Олимпиаду в Токио. Также имеет в активе восемь титулов WTA.