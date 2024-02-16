"Прилетает и прилетает": экс-голкипер сборной России пожаловался на сезон "хлопка" в Белгороде
Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков не может понять, что происходит в Белгороде. В его родном Шебекино почему-то постоянно звучит "воздушная тревога".
24 февраля 2022 года Россия без объявления войны начала полномасштабную агрессию против Украины. Но тогда Сергей Рыжиков почему-то молчал, как российские ракеты уничтожали украинские города, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Читайте также Сборная России по футболу объявила о спарринге с двукратным обладателем Кубка Америки
В Белгород что-то постоянно прилетает
Прошло два года и что-то пошло не по плану. Рыжиков начал жаловаться на "тяжелые времена" на его родной Белгородщине.
Летом я был в Белгороде. Но знаю, что в Шебекино тяжеловато. Ежедневно воздушная тревога. Прилетает и прилетает – нынче не именно в Шебекино, а в пригород, Таволжанку. С мамой созваниваемся каждый день. Но люди гуляют парками, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается. Хорошо читать новости, находясь на расстоянии тысячу километров. Находиться там – совсем другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают трудное время,
– рассказал Рыжиков.
Отметим, что Сергей Рыжиков большую часть карьеры провел в казанском Рубине, где был даже одноклубником Сергея Реброва. В 2021 году Рыжиков повесил перчатки на гвоздь и устроился тренером вратарей в ФК Красава. Однако уже через два месяца горе-специалиста уволили из-за нарушения режима.
Россия снова бомбит Белгород
- Напомним, что 15 февраля российские захватчики применили баллистическое оружие из Белгородской области по территории Украины.
- Однако одна из ракет оккупантов упала вблизи торгового центра Белгорода.
- Россияне традиционно обвинили ВСУ в использовании РСЗО RM-70 Vampire". Однако то, что радиус действия системы не позволяет достигать даже окрестностей Белгорода, совершенно не смутило пропагандистов "скрепной страны".