Стартовая игра соперников Украины: где смотреть матч Бельгия – Словакия

В понедельник, 17 июня, состоится четвертый игровой день чемпионата Европы по футболу. Свой путь на турнире начнут, в том числе, команды группы E.

Фаворит квартета, сборная Бельгии, встретится со Словакией. Матч состоится во Франкфурте на стадионе "Дойче Банк Парк", пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Бельгия – Словакия

Это будет четвертая очная встреча между соперниками. Каждый их предыдущий поединок имел достаточно равный характер – дважды была зафиксирована ничья и однажды бельгийцы одержали минимальную победу (2:1).

Главным арбитром матча назначен турецкий судья Халила Умута Мелера. Он даст сигнал о старте поединка в 19:00.

Встреча будет доступна для просмотра на медиаплатформе Megogo по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Сайт 24 Канала проведет текстовую трансляцию, а после финального свистка появится обзор матча.

. Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его местных каналах будут показывать 22 поединка турнира, однако, к сожалению, этот матч не попал в список.

Напомним, что в группу E также попала сборная Украины. "Сине-желтые" сыграют со Словакией 21 июня (16:00), а с бельгийцами – 26 июня (19:00).