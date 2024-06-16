Фаворит квартету, збірна Бельгії, зустрінеться зі Словаччиною. Матч відбудеться у Франкфурті на стадіоні "Дойче Банк Парк", пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Бельгія – Словаччина

Це буде четверта очна зустріч між суперниками. Кожен їх попередній поєдинок мав досить рівний характер – двічі була зафіксована нічия й одного разу бельгійці здобули мінімальну перемогу (2:1).

Головним арбітром матчу призначено турецького суддю Халіла Умута Мелера. Він дасть сигнал про старт поєдинку о 19:00.

Зустріч буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію, а після фінального свистка з'явиться огляд матчу.

Довідка. Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах будуть показувати 22 поєдинки турніру, проте, на жаль, цей матч не потрапив у список.

Нагадаємо, що у групу E також потрапила збірна України. "Синьо-жовті" зіграють зі Словаччиною 21 червня (16:00), а з бельгійцями – 26 червня (19:00).