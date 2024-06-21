Битва соперников сборной Украины: где смотреть матч Бельгия – Румыния

В субботу, 22 июня, состоятся очередные поединки второго тура чемпионата Европы по футболу. Закроет программу девятого игрового дня встреча сборных Бельгии и Румынии.

Игра состоится в Кельне на "Рейн Энерги Штадионе". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Бельгия – Румыния

К очному противостоянию на Евро-2024 команды подходят в совершенно разном настроении. Румыния разгромно переиграла Украину со счетом 3:0, а Бельгия сенсационно уступила Словакии (0:1).

Это будет уже 13-я встреча между этими сборными. Сейчас между ними сохраняется полный паритет – по 5 побед у каждой и дважды была зафиксирована ничья. Баланс голов немного лучше у бельгийцев – 16:14.

Матч Бельгия – Румыния будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция поединка соперников сборной Украины по группе E. Сразу после финального свистка будет опубликован обзор встречи.

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его местных каналах всего в течение турнира покажут 22 поединка, но, к сожалению, встреча Бельгии и Румынии не попала в этот перечень.

Напомним, что в последнем туре группового этапа группы E встретятся Бельгия с Украиной, а Словакия с Румынией. Оба матча состоятся 26 июня и начнутся в 19:00.