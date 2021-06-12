Бельгия унизила Россию в первом матче Евро-2020: видео голов

Сборная Бельгии и России сыграли первый матч на Евро-2020 в субботу, 12 июня. победителем матча стала сборная Бельгии, которая довольно легко обыграла россиян.

Бельгия – Россия 3:0

Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34

Сборные России и Бельгии были в одной группе в отборе на Евро-2020. И оба матча закончились победой бельгийцев – 3:1 и 4:1. На этот раз снова был зафиксирован разгром.

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Открыть счет бельгийцам удалось уже в начале матча. Защитник Семенов ошибся в собственной штрафной, когда вместо того, чтобы выбить мяч, пробил мимо. Поэтому мяч отлетел к Лукаку, а уже нападающий без проблем обыграл голкипера и забил гол.

Видео гола Лукаку

На этом проблемы россиян не закончились. В середине первого тайма повреждения получил Кузяев. Поэтому его пришлось заменить. А в конце первого тайма вынужденную замену пришлось делать из-за повреждения Жирокова.

Между этими заменами произошел второй гол в ворота россиян – Менье удачно сыграл на добивании, когда остался без опеки в штрафной соперников.

Видео гола Менье

Второй тайм Бельгия провела в "эконом-режиме". Игроки контролировали мяч, не давая россиянам ничего сделать. Те ни разу не сумели пробить в створ ворот.

Зато сами забили третий гол уже в конце встречи. Лукаку получил пас на ход, опередил Дивеева и пробил низом в угол. Шунин сборную России от разгрома не спас.

Видео второго гола Лукаку

Бельгия уверенно побеждает и свой следующий матч проведет уже 17 июня против Дании. Россия же сыграет против Финляндии.