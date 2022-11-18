Фиаско Бельгии накануне Мундиаля: "красные дьяволы" проиграли "фараонам"

Участник чемпионата мира 2022 сборная Бельгии неожиданно проиграла в товарищеском матче Египту. Не смог спасти бельгийцев от поражения партнер Лунина по Реалу Тибо Куртуа.

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Участники Мундиаля проводят последние репетиции перед турниром.

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В пятницу, 18 ноября, состоялся товарищеский матч между сборным Бельгии и Египта. Команды играли на главной арене Кувейта "Джабер Аль-Ахмад". Результат поединка оказался неожиданным. Участник ЧМ-2022 уступил команде Салаха, не попавшей на Мундиаль, со счетом 1:2.

Счет в матче на 33-минуте открыл форвард Галатасарая Мостафа Мохаммед. В начале второго тайма преимущество потомков фараонов увеличил Трезеге. Кстати, ассистировал полузащитнику Трабзонспора Мохаммед Салах.

Красные дьяволы смогли лишь забить гол престижа на 76-й минуте поединка. Нападающий Ланса Лои Опенда удачно воспользовался передачей Янника Карраско.

Отметим, что ворота бельгийцев защищал одноклубник Лунина Тибо Куртуа.

Бельгия – Египет – 1:2

Голы: Опенда, 76 - Мостафа Мохаммед, 33, Трезеге, 46

Напомним, чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Бельгии сыграет в группе F с Канадой, Марокко и Хорватией. Национальная команда Египта не примет участие в предстоящем чемпионате мира. В отборе на африканском континенте египтяне уступили путевку сборной Сенегала.

В двух других товарищеских матчах пятницы Камерун сыграл вничью с Панамой (1:1), а Сербия деклассировала Бахрейн (5:1).

Камерун – Панама – 1:1

Голы: Шупо-Мотинг, 48 – Мурильо, 55

Бахрейн – Сербия – 1:5

Голы: Юсуф, 15 (пен.) – Тадич, 8, 50, Влахович, 51, Джуруич, 87, Йович, 89

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