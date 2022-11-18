20 листопада в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Учасники Мундіалю проводять останні репетиції перед турніром.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

У п’ятницю, 18 листопада, відбувся товариський матч між збірним Бельгії та Єгипту. Команди грали на головній арені Кувейту "Джабер Аль-Ахмад". Результат поєдинку дещо приголомшив. Учасник ЧС-2022 поступився команді Салаха, яка не потрапила на Мундіаль, з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі на 33-хвилині відкрив форвард Галатасараю Мостафа Мохамед. На початку другого тайму перевагу нащадків фараонів збільшив Трезеге. До речі, асистував півзахиснику Трабзонспору Мохамед Салах.

Червоні дияволи спромоглися лише на гол престижу на 76-й хвилині поєдинку. Нападник Лансу Лої Опенда вдало скористався передачею Янніка Карраско.

Зазначимо, що ворота бельгійців захищав одноклубник Луніна Тібо Куртуа.

Бельгія – Єгипет – 1:2

Голи: Опенда, 76 - Мостафа Мохаммед, 33, Трезеге, 46

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня в Катарі. Збірна Бельгії зіграє в групі F з Канадою, Марокко та Хорватією. Національна команда Єгипту не візьме участь у майбутньому чемпіонаті світу. У відборі на африканському континенті єгиптяни поступилися путівкою збірної Сенегалу.

В двох інших товариських матчах п’ятниці Камерун зіграв внічию з Панамою (1:1), а Сербія декласувала Бахрейн (5:1).

Камерун – Панама – 1:1

Голи: Шупо-Мотинг, 48 – Мурільйо, 55

Бахрейн – Сербія – 1:5

Голи: Юсуф, 15 (пен.) – Тадіч, 8, 50, Влахович, 51, Джуруїчич, 87, Йович, 89

до теми Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця