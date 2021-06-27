Бельгия – Португалия где смотреть матч

Сборные Бельгии и Португалии встретятся в Севилье (Испания) на "Эстадио де Ла Картуха". Поединок 1/8 финала начнется в 22:00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Бельгия-Португалия будут транслировать на всех трех каналах. Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Бельгия – Португалия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.