Бельгія – Португалія де дивитися матч

Збірні Бельгії та Португалії зустрінуться у Севільї (Іспанія) на "Естадіо де Ла Картуха". Поєдинок 1/8 фіналу розпочнеться о 22:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Бельгія – Португалія транслюватимуть на всіх трьох каналах. Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Бельгія – Португалія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.