В эти минуты продолжается последний поединок четвертого игрового дня на ЧМ-2022. В нем Бельгия противостоит Канаде, вышедшей на Мундиаль впервые за 36 лет.

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Первый тайм оказался очень ярким и ровным, пишет 24 канал. Канадцы могли забить уже на 11-й минуте с пенальти, однако Альфонсо Дэвис не смог переиграть Тибо Куртуа с отметки.

Бельгийцы реже огрызались, но под занавес первого тайма смогли выйти вперед. После заброса от Алдвервейрелда защитники канадцев дали мяч долететь до Батшуаи. Форвард Фенербахче в прикосновение пробил Боряна с близкого расстояния.

Видео гола Батшуаи:

Для Миши это был 27-й гол в футболке сборной Бельгии. Напомним, что в первом поединке группы F Хорватия не смогла обыграть Марокко (0:0).