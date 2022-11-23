У ці хвилини триває останній поєдинок четвертого ігрового дня на ЧС-2022. У ньому Бельгія протистоїть Канаді, яка вийшла на Мундіаль вперше за 36 років.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Перший тайм виявився дуже яскравим та рівним, пише 24 канал. Канадці могли забити вже на 11 хвилині з пенальті, проте Альфонсо Девіс не зміг переграти Тібо Куртуа з позначки.

Бельгійці рідше огризались, але під завісу першого тайму змогли таки вийти вперед. Після забросу від Алдвервейрелда захисники канадців дали м'ячу долетіти до Батшуаї. Форвард Фенербахче в дотик пробив Боряна з близької відстані.

Відео голу Батшуаї:

Для Міші це був 27-ий гол у футболці збірної Бельгії. Нагадаємо, що в першому поєдинку групи F Хорватія не змогла переграти Марокко (0:0).