Сборные Бельгии и Италии одни из немногих участников четвертьфинала, которые выиграли свои квартеты на групповом этапе. Обе команды выиграли все матчи на Евро-2020.

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Бельгия в группе D разгромила Россию и одолела Данию с Финляндией. А Италия в группе A не имела проблем с Турцией и Швейцарией и на классе обыграла Уэльс.

В 1/8 финала сложнее было Бельгии, которая минимально победила Португалию. Последние сложили полномочия чемпионов Европы. Между тем Италии понадобились 120 минут, чтобы пройти Австрию.

Бельгия – Италия: прогноз Favbet на 1/4 финала Евро-2020

В предыдущий раз команды встречались на групповом этапе Евро-2016. Команда Антонио Конте в первом туре взяла верх над подопечными Марка Вильмотса со счетом 2:0.

В общем сборные провели 22 матча, из которых "красные дьяволы" выиграли только четыре. Еще столько же раз была зафиксирована ничья. Зато "Скуадра адзурра" одержала 14 побед над бельгийцами.

Бельгия и Италия – фавориты Евро-2020, но борьбу продолжит только победитель. В букмекерской компании Favbet склоняются к тому, что в следующий раунд выйдет Италия. Их проход оценен коэффициентом 1,63. Кроме того, букмекеры предлагают коэффициент 2,37 на победу подопечных Роберто Манчини в основное время.

Что касается шансов Бельгии, то выход команды Роберто Мартинеса в 1/2 финала оценен коэффициентом 2,40. Шансы "красных дьяволов" одержать победу в основное время игры оценены коэффициентом 3,40. Ничья по итогу 90 минут оценена коэффициентом 3,20.

Букмекеры считают, что у Италии больше шансов выиграть матч в дополнительное время – коэффициент 10. Идентичная ставка на Бельгию оценена коэффициентом 13. Победа что Бельгии, что Италии в серии пенальти оценена коэффициентом 10.

Поединок Бельгия – Италия состоится 2 июля и начнется в 22:00.