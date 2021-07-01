Бельгия – Италия: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2020

Сборные Бельгии и Италии в пятницу, 2 июля, встретятся в матче 1/4 финала Евро-2020. Посмотреть поединок чемпионата Европы можно онлайн и по телевидению.

Бельгия – Италия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Бельгия и Италия встретятся в Мюнхене на стадионе Баварии – "Альянц Арене". Стартовый свисток в игре прозвучит в 22: 00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Матч между Бельгией и Италией можно будет посмотреть на всех перечисленных каналах.

Смотреть онлайн матч Бельгия – Италия можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.