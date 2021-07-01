Бельгія – Італія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020
Бельгія та Італія зустрінуться у Мюнхені на стадіоні Баварії – "Альянц Арені". Стартовий свисток у грі пролунає о 22:00.
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В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Матч між Бельгією та Італією можна буде переглянути на всіх перечислених каналах.
Дивитися онлайн матч Бельгія – Італія можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
- Всього збірні провели 22 матчі, з яких "червоні дияволи" виграли тільки чотири. Ще стільки ж разів було зафіксовано нічию. Натомість "Італія здобула 14 перемог над бельгійцями.
- В 1/8 фіналу Італія після додаткового часу пройшла збірну Австрії. Натомість бельгійська команда вибила чемпіонів Європи 2016 року – Португалію.