Бельгія – Італія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Бельгія та Італія зустрінуться у Мюнхені на стадіоні Баварії – "Альянц Арені". Стартовий свисток у грі пролунає о 22:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Матч між Бельгією та Італією можна буде переглянути на всіх перечислених каналах.

Дивитися онлайн матч Бельгія – Італія можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.