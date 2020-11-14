В воскресенье, 15 ноября, сборные Бельгии и Англии сыграют матч Лиги наций. Обе команды ведут борьбу за победу в группе 2 элитного дивизиона. Поэтому именно в этом матче может и определиться победитель квартета. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

К этому матчу Бельгия подходит в статусе лидера группы. Из четырех матчей команда выиграла три. Единственное поражение бельгийцев именно в матче с англичанами. Правда две победы бельгийцы одержали над исландцами, которые оказались аутсайдерами на этот раз (четыре поражения).

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Англия же свой успех над бельгийцами не смогла закрепить как следует. Первый раз команда сыграла вничью с Данией. Во втором матче против этой команды англичане потерпели домашнее поражение. И подарили шанс датчанам тоже на победу в группе. Ведь у обеих сборных по семь очков, а у Бельгии – девять.

Поэтому именно в матчах Бельгия – Англия 15 ноября, а затем Бельгия – Дания 18 ноября и определится, кто станет победителем группы. Хотя если Бельгия победит в матче с англичанами, а датчане потеряют очки в матче против Исландии, то именно Лукаку и партнеры будут праздновать выход в финал соревнований (ведь победитель группы сыграет в финальной части Лиги наций).

И шансы на победу сборной Бельгии в этом матче есть. Marathonbet ставку на победу бельгийцев принимают с коэффициентом 2,43. Для примера, шанс сборной Англии победить эксперты оценили коэффициентом 3,28. На то, что матч закончится вничью, выставили коэффициент 3,50.

Отметим, что такой высокий коэффициент на любой исход матча объясняется тем, что в Marathonbet на эту игру выставили нулевую маржу. Это означает, что букмекеры минимизировали собственную прибыль от этого матча, поэтому коэффициенты здесь выше, чем у других букмекерских контор.

Стоит преодолевать, что обе команды исповедуют разный футбол. Бельгийцы много атакуют, поэтому и забили десять раз (правда пять голов пришлось на один матч с исландцами). Зато сборная Англии в этом розыгрыше Лиги наций отметилась малым количеством голов – всего три. Но пропустили лишь дважды. Вот и на этот матч букмекеры дали коэффициент 2,01 на "тотал голов матча больше 2,5" и 1,98 – на "тотал голов матча меньше 2,5".