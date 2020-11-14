У неділю, 15 листопада, збірні Бельгії та Англії зіграють матч Ліги націй. Обидві команди ведуть боротьбу за перемогу в групі 2 елітного дивізіону. Тож саме в цьому матчі може і визначитися переможець квартету. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

До цього матчу Бельгія підходить у статусі лідера групи. З чотирьох матчів команда виграла три. Єдину поразку бельгійці саме у матчі з англійцями. Правді дві перемоги бельгійці здобули над ісландцями, які виявилися аутсайдерами цього разу (чотири поразки).

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Англія ж свій успіх над бельгійцями не змогла закріпити як слід. Перший раз команда зіграла внічию з Данією. У другому матчі проти цієї команди англійці зазнали домашньої поразки. І подарували шанс данцям теж на перемогу в групі. Адже в обох збірних по сім очок, а в Бельгії – дев'ять.

Тож саме у матчах Бельгія – Англія 15 листопада, а згодом Бельгія – Данія 18 листопада і визначиться, хто стане переможцем групи. Хоча якщо Бельгія переможе в матчі з англійцями, а данці втратять очки в матчі проти Ісландії, то саме Лукаку та партнери святкуватимуть вихід у фінал змагань (адже переможець групи зіграє у фінальній частині Ліги націй).

І шанси на перемогу збірної Бельгії в цьому матчі є. У букмекерській конторі Marathonbet ставку на перемогу бельгійців приймають з коефіцієнтом 2,43. Для прикладу, шанс збірної Англії перемогти експерти оцінили коефіцієнтом 3,28. На те, що матч закінчиться внічию, виставили коефіцієнт 3,50.

Відзначимо, що такий високий коефіцієнт на будь-який підсумок матчу пояснюється тим, що в Marathonbet на цю гру виставили нульову маржу. Це означає, що букмекери мінімізували власний прибуток від цього матчу, відтак коефіцієнти тут вищі, аніж в інших букмекерських контор.

Варто долати, що обидві команди сповідують різний футбол. Бельгійці багато атакують, тож і забили десять разів (правда п'ять голів припало на один матч з ісландцями). Натомість збірна Англії в цьому розіграші Ліги націй відзначилася малою кількістю голів – лише три. Але пропустили лише двічі. От і на цей матч букмекери дали коефіцієнт 2,01 на "тотал голів матчу більше 2,5" та 1,98 – на "тотал голів матчу менше 2,5".