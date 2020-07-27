Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчук.

Суть челленджа заключается в том, что нужно выполнить несколько приседаний держа на плечах человека. Об этом украинец сообщил в Instagram.

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"Хоть и передал челлендж братьям Стефанчук, попробовать его повторить может каждый желающий, главное при этом – быть осторожным. Отмечайте меня, лучшие подходы буду выкладывать в своих сториз, всем спорт", – написал Беленюк под фото.

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