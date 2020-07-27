Беленюк запустил депутатский челлендж для толстяков "Слуги народа": видео
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчук.
Суть челленджа заключается в том, что нужно выполнить несколько приседаний держа на плечах человека. Об этом украинец сообщил в Instagram.
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"Хоть и передал челлендж братьям Стефанчук, попробовать его повторить может каждый желающий, главное при этом – быть осторожным. Отмечайте меня, лучшие подходы буду выкладывать в своих сториз, всем спорт", – написал Беленюк под фото.
Основные достижения Беленюка на спортивной арене
- Серебряный призер Европейских игр в 2015 году в Баку и чемпион Европейских игр в 2019 году (Минск).
- Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
- Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
- Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).