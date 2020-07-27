Беленюк запустив депутатський челендж для товстунів "Слуги народу": відео
Український борець та народний депутат Жан Беленюк запустив #депутатськийчелендж і передав естафету братам Стефанчукам.
Суть челенджу полягає в тому, що потрібно виконати декілька присідань тримаючи на плечах людину. Про це українець повідомив в Instagram.
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"Хоч і передав челендж братам Стефанчукам, спробувати його повторити може кожен бажаючий, головне при цьому – бути обережним. Відмічайте мене, кращі підходи буду викладати у своїх сторіз, всім спорт", – написав Беленюк під фото.
Основні досягнення Беленюка на спортивній арені
- Срібний призер Європейських ігор у 2015 році в Баку та чемпіон Європейських ігор у 2019 році (Мінськ).
- Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.
- Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.
- Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).