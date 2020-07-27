Український борець та народний депутат Жан Беленюк запустив #депутатськийчелендж і передав естафету братам Стефанчукам.

Суть челенджу полягає в тому, що потрібно виконати декілька присідань тримаючи на плечах людину. Про це українець повідомив в Instagram.

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"Хоч і передав челендж братам Стефанчукам, спробувати його повторити може кожен бажаючий, головне при цьому – бути обережним. Відмічайте мене, кращі підходи буду викладати у своїх сторіз, всім спорт", – написав Беленюк під фото.

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