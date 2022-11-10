Беленюк рассказал, примет ли участие в Олимпиаде-2024

Украинский борец Жан Беленюк рассказал, планирует ли он принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. На предыдущей Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал единственную золотую награду для Украины.

Жан Беленюк спортивную карьеру совмещает с работой народного депутата. А теперь он планирует баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета. Несмотря на это, тренировки он не оставляет. Так что вполне вероятно, что выступит и на Олимипаде-2024.

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Сам Беленюк вероятность своего участия в Олимпиаде не опроверг и не подтвердил.

"Я привык решать проблемы по мере их поступления. Пока у нас много вызовов и без Олимпиады", – заявил Беленюк.

По его словам, пока до Олимпиады еще два года. И если он будет нужен команде, то будет тягаться.

"Потому что я понимаю, что тренеры, которые готовят нашу сборную, я вижу по их настроению, что они делают ставку на меня. Я еще этого не знаю, но вижу, анализируя их разговоры, их подход. Я понимаю, что они хотят, чтобы я продолжил", – рассказал спортсмен.

Следует отметить, что Беленюк дважды выступал на Олимпийских играх. В 2016 году он дошел до финала, где уступил в противоречивом финале россиянину Давиту Чакветадзе, одержав серебряную награду. А уже в 2021 году на Олимпиаде в Токио Беленюк завоевал золотую медаль. Эта награда стала единственной золотой медалью для Украины на этих Играх.

"Я понимаю, что мне уже будет 33. Посмотрим, жизнь покажет. Сейчас главная задача, чтобы спортсмены могли тренироваться в надлежащих условиях, война закончилась нашей победой. Тогда уже будет время на размышления по поводу Олимпиады и всего остального", – подытожил Беленюк.