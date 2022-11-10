Жан Беленюк спортивну кар'єру поєднує з роботою народного депутата. А тепер він ще й планує балотуватися на посаду президента Національного олімпійського комітету. Попри це, тренування він не полишає. Тож цілком ймовірно, що виступить і на Оліміпаді-2024.

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Сам Беленюк ймовірність своєї участі в Олімпіаді ні не спростував, ні підтвердив.

"Я звик вирішувати проблеми в міру їх надходження. Наразі у нас багато викликів і без Олімпіади", – заявив Беленюк.

За його словами, поки до Олімпіади ще два роки. І якщо він буде потрібний команді, то буде змагатися.

"Тому що я розумію, що тренери, які готують нашу збірну, я бачу по їх настрою, що вони роблять ставку на мене. Я ще цього не знаю, але бачу, аналізуючи їх розмови, їх підхід. Я розумію, що вони хочуть, щоб я продовжив", – розповів спортсмен.

Варто відзначити, що Беленюк двічі виступав на Олімпійських іграх. У 2016 році він дійшов до фіналу, де поступився у суперечливому фіналі росіянину Давиту Чакветадзе, здобувши срібну нагороду. А вже у 2021 році на Олімпіаді в Токіо Беленюк виборов золоту медаль. Ця нагорода стала єдиною золотою медаллю для України на цих Іграх.

"Я розумію, що мені вже буде 33. Подивимось, життя покаже. Зараз головне завдання, щоб спортсмени мали змогу тренуватися в належних умовах, війна закінчилася нашою перемогою. Тоді вже буде час на роздуми з приводу Олімпіади та всього іншого", – підсумував Беленюк.