В Африке думают, что "в Украине властвует нацизм и расизм": Беленюк рассказал о своей миссии

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а также народный депутат Украины Жан Беленюк недавно побывал на африканском континенте. Там прославленный спортсмен опровергал мифы русской пропаганды.

В последнее время в африканских странах активно "работают" российские дипломаты. Они традиционно искажают информацию о событиях в нашем государстве и насаждают свои пропагандистские месседжи. Поэтому очень важно донести правду о войне в Украине.

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Поездка в Африку

В октябре этого года Жан Беленюк в составе украинской делегации посетил ряд африканских стран. В эксклюзивном интервью 24 каналу Жан Беленюк рассказал о целях поездки в Африку.

"Очень продуктивная поездка, на мой взгляд. Конечно, Африка – это тот континент, с которым мы системно не дорабатывали. И не работали упорно в течение многих лет.

Я общался с представителями разных парламентов о войне в Украине, продовольственном кризисе, угрозе ядерного удара России. Основная моя цель заключалась в том, чтобы опровергать нарративы России, которые она применяет на африканском континенте.

Типа того, что "в Украине властвует нацизм и расизм". Когда люди видят меня как представителя Украины на международной арене, то у них должны уже возникнуть вопросы, действительно ли им говорят правду. Подобная работа была проделана. Мы рассказывали о нашей ситуации сейчас, что враг пытается разрушить критическую инфраструктуру", – рассказал олимпийский чемпион в Токио-2020.

Налаживание украино-африканских отношений

Эти 12 дней на африканском континенте действительно стоили того, но на этом не нужно останавливаться. За одну поездку тяжело сделать всю работу. Это только начало, нужно работать. Мне лично это интересно, потому что мой отец с африканского континента. Я вижу свою миссию в налаживании украино-африканских отношений,

– сказал Беленюк.

Ранее мы рассказывали, что Жан Беленюк торжественно открыл Забег за Мир в поддержку Украины. Спортивное мероприятие в ЮАР состоялось при поддержке и инициативе Посольства Украины.