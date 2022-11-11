Останнім часом в африканських країнах активно "працюють" російські дипломати. Вони традиційно спотворюють інформацію про події в нашій державі і насаджають свої пропагандистські меседжі. Тож надзвичайно важливо донести правду про війну в України.

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Поїздка в Африку

У жовтні цього року Жан Беленюк у складі української делегації відвідав низку африканських країн. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Жан Беленюк розповів, про мету поїздки в Африку.

"Дуже продуктивна поїздка, на мій погляд. Авжеж, Африка – це той континент, з яким ми системно не допрацьовували. І не працювали наполегливо протягом багатьох років.

Я комунікував з представниками різних парламентів про війну в Україні, продовольчу кризу, загрозу ядерного удару Росії. Основна моя мета полягала в тому, щоб спростовувати наративи Росії, які вона застосовує на африканському континенті.

Типу того, що "в Україні панує нацизм та расизм". Коли люди бачать мене, як представника України на міжнародній арені, то в них повинні вже виникнути питання, чи дійсно їм кажуть правду. Подібна робота була проведена. Ми розповідали про нашу ситуацію зараз, що ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру", – розповів олімпійський чемпіон у Токіо-2020.

Налагодження українсько-африканських відносин

Ці 12 днів на африканському континенті дійсно варті були того, але на цьому не треба зупинятися. За одну поїздку важко зробити всю роботу. Це тільки початок, треба працювати. Мені особисто це цікаво, оскільки мій батько з африканського континенту. Я бачу свою місію в налагодженні україно-африканських відносин,

– сказав Беленюк.

Раніше ми розповідали, що Жан Беленюк урочисто відкрив Забіг за Мир на підтримку України. Спортивний захід у ПАР відбувся за підтримки та ініціативи Посольства України.