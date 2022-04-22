Беленюк рассказал, готов ли продать олимпийское "золото" на благотворительном аукционе

Многие титулованные спортсмены жертвуют своими наградами, чтобы помочь Украине. Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал соответствующую инициативу.

Продаст ли Беленюк медаль

Жан Беленюк отметил, что вариантов для помощи множество. Он выбрал другой способ.

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У каждого свой подход. У меня много друзей из-за границы, и так перечисляющих большие суммы. Благодаря этим средствам мы реализуем все необходимые потребности: автомобили для военных, гуманитарку и другое необходимое. Поэтому вариантов для помощи множество. И каждый сам лично выбирает для себя, каким образом ему реализовать ту или иную инициативу.

– сказал Беленюк.

Станислав Горуна продал свою олимпийскую награду за 20 500 долларов. Новый обладатель медали хочет вернуть ее после победы Украины.

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Жан также рассказал о промедлении руководителя НОК Сергея Бубки. Спортсмен подчеркнул, что ему не известна позиция главы комитета.

По его словам, Бубка не ответил на поставленные ему четкие вопросы.