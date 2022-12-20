"Тебе здесь хорошо набьют: Беленюк пригласил борца страны-агрессора в Украину

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов назвал спорт частью политики и заявил, что делает все для того, чтобы Россия поднималась наивысшее. Украинский борец-депутат Жан Беленюк выступил с обращением к россиянину.

Олимпийский чемпион-2020 по Украине Жан Беленюк изложил частицу интервью Романа Власова. Во время видео россиянин отвечал на вопрос: "Пойдете в политику?" На что борец из страны-агрессора ответил: "Большой спорт и есть политика. Когда ты поднимаешь флаг страны, это уже политика. Я делаю все, чтобы наша страна поднималась как можно выше. Все мы должны делать так, чтобы страна становилась лучше".

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Беленюк: Рома, приезжай в гости

После чего к нему лично обратился Беленюк. Депутат-борец коротко подписал видео, которое поместил к себе в инстаграмме, и пригласил россиянина в Украину, а точнее в борцовскую семью. Где Власова ждет "гостеприимный прием" от украинцев.

Рома, приезжай в гости в украинскую борцовскую семью! Тебе здесь хорошо набьют е**ло,

– написал Беленюк.



Жан Беленюк обратился к Роману Власову / Скриншот из инстаграммы украинского борца

Напомним, что Власов попал под санкции Украины, которые наша страна ввела против ряда спортсменов страны-агрессора В их числе представители футбола, хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1.

Беленюк активно выступает против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Жан был в числе главных претендентов на должность нового президента Национального олимпийского комитета Украины. Однако проиграл в спорных выборах действующему министру молодежи и спорту страны Вадиму Гутцайту.