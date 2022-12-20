Олімпійський чемпіон-2020 із України Жан Беленюк виклав частинку інтерв'ю Романа Власова. Під час відео росіянин відповідав на запитання: "Підете у політику?". На що борець із країни-агресора відповів: "Великий спорт і є політика. Коли ти підіймаєш прапор країни, це вже політика. Я роблю усе, щоб наша країна підіймалась якомога вище. Усі ми повинні так робити, щоб країна ставала кращою".

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Беленюк: Рома, приїжджай у гості

Після чого до нього особисто звернувся Беленюк. Депутат-борець коротко підписав відео, яке помістив до себе у сторіс в інстаграмі, та запросив росіянина в Україну, а точніше у борцівську родину. Де на Власова чекає "гостинний прийом" від українців.

Рома, приїжджай у гості до української борцівської родини! Тобі тут добре наб'ють ї**ло,

– написав Беленюк.



Жан Беленюк звернувся до Романа Власова / Скриншот із інстаграму українського борця

Нагадаємо, що Власов потрапив під санкції України, які наша країна ввела проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання та навіть Формули-1.

Беленюк ж активно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Жан був серед головних претендентів на посаду нового президента Національного олімпійського комітету України. Однак програв у спірних виборах чинному міністру молоді та спорту країни Вадиму Гутцайту.