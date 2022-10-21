К сожалению, большинство российских спортсменов продолжают молчать, мало кто выражает свое недовольство и осуждает политику президента-террориста Владимира Путина. Кто вообще поддерживает войну России в Украине, которая выходит за все пределы.

Следует узнать Громкие фамилии в списке: Зеленский ввел в действие санкции против российских олигархов и компаний

Получили наказание за молчание или поддержку войны

Украина ввела санкции против ряда спортсменов страны-агрессора. В их числе представители футбола, хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1.

Интересно, что под санкции попал молодой гимнаст Иван Куляк, со свастикой "Z", которой Россия обозначает свои танки и другую военную технику во время вторжения на территорию Украины, на груди вышел на соревнованиях на этапе Кубка мира в Дохе.

Кто попал под санкции

Никита Мазепин (бывший гонщик Формулы-1)

Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгений Плющенко (фигуристы)

Роман Власов (борец) Александр и Федор Емельяненко (бойцы)

Сергей Карякин (шахматист)

Александр Поветкин (боксер)

Александр Овечкин (хоккеист)

Иван Куляк (спортивный гимнаст)

Евгений Рылов (пловец)

Роман Широков (футболист)

И это только начало. Чем больше российские спортсмены будут молчать, тем быстрее попадут под санкции Украины.