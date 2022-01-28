Беленюк поделился медальными ожиданиями от украинцев на Олимпиаде-2022
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Борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
В сборной, которая едет на зимнюю Олимпиаду, есть несколько олимпийских чемпионов. Среди них три биатлонистки: Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко, фристайлист Александр Абраменко.
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"Если учитывать прошлые зимние Олимпиады, то скажу, что в прошлый раз (2018-й год) была одна медаль золотая, до этого – две медали. Если мы хотя бы одну медаль завоюем – это уже хорошо", – вспомнил Беленюк.
Мы будем рады любой медали. Предыдущее золото было довольно неожиданным для нашей команды. Александр Абраменко, фристайлист, завоевал тогда эту награду. Думаю, что он сам не ожидал такого успеха,
– добавил олимпийский чемпион.
Что известно об Олимпиаде-2022
- Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.
- Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в рекордных 12 видах спорта.
- Некоторые политические лидеры, такие как президент Джо Байден, объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.