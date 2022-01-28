Беленюк поделился медальными ожиданиями от украинцев на Олимпиаде-2022

Борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

В сборной, которая едет на зимнюю Олимпиаду, есть несколько олимпийских чемпионов. Среди них три биатлонистки: Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко, фристайлист Александр Абраменко.

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"Если учитывать прошлые зимние Олимпиады, то скажу, что в прошлый раз (2018-й год) была одна медаль золотая, до этого – две медали. Если мы хотя бы одну медаль завоюем – это уже хорошо", – вспомнил Беленюк.

Мы будем рады любой медали. Предыдущее золото было довольно неожиданным для нашей команды. Александр Абраменко, фристайлист, завоевал тогда эту награду. Думаю, что он сам не ожидал такого успеха,

– добавил олимпийский чемпион.

Что известно об Олимпиаде-2022