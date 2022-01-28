У збірній, яка їде на зимову Олімпіаду, є кілька олімпійських чемпіонів. Серед них три біатлоністки: Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко, фрістайліст Олександр Абраменко.

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"Якщо враховувати минулі зимові олімпіади, то скажу, що минулого разу (2018-ий рік) була одна медаль золота, до цього – дві медалі. Якщо ми хоча б одну медаль завоюємо – це вже добре", – пригадав Беленюк.

Ми будемо раді будь-якій медалі. Попереднє золото було досить несподіваним для нашої команди. Олександр Абраменко, фрістайліст, завоював тоді цю нагороду. Думаю, що він сам не очікував такого успіху,

– додав олімпійський чемпіон.

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