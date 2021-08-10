Она реально герой, – Беленюк объяснил, почему Магучих обняла россиянку на Олимпиаде-2020
Источник:телеканал НАШ
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.
Он выступил против травли украинской спортсменки и считает, что представители делегации Украины должны были заранее обсудить подобные ситуации. Спортсменов должны были заранее предупредить, какие риски они могут получить от тех или иных фотографий.
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"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные меры по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов", – сказал Беленюк.
Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой она соревновалась. В том состоянии, в каком она была, Ярослава была готова обнимать любого, кто встретится ей на дороге,
– заявил Беленюк в интервью телеканалу "НАШ".
Магучих обняла Ласицкене на Олимпиаде-2021
- На соревнованиях в Токио украинка завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту. Россиянка Ласицкене, представлявшая олимпийский комитет России, получила "золото".
- После соревнований девушки обняли друг друга. Кроме того, Магучих укутала соперницу украинским флагом, а та украинку – флагом олимпийского комитета России.