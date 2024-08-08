Бой за олимпийскую "бронзу" Жана Беленюка: онлайн-трансляция поединка
В четверг, 8 августа, состоится решающий бой за бронзовую медаль в греко-римской борьбе. В ней сойдутся Давид Лосончи и Жан Беленюк.
В среду, 7 августа, Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024 Алирезу Мохмадипиани. Отныне украинского борца ждет битва за "бронзу", пишет 24 канал.
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Борьба Беленюка за "бронзу"
В полуфинале представитель Украины заработал три балла в первой половине схватки, но после перерыва дал сопернику отыграться и со счетом 3:3 пройти в финал.
За бронзовую награду Жан Беленюк будет соревноваться с венгром Давидом Лосончи.Обратите внимание! Начало поединка в 19:15.
Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Общественное вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:
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