Бой за олимпийскую "бронзу" Жана Беленюка: онлайн-трансляция поединка

8 августа 2024, 18:13
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В четверг, 8 августа, состоится решающий бой за бронзовую медаль в греко-римской борьбе. В ней сойдутся Давид Лосончи и Жан Беленюк.

В среду, 7 августа, Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024 Алирезу Мохмадипиани. Отныне украинского борца ждет битва за "бронзу", пишет 24 канал.

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Борьба Беленюка за "бронзу"

В полуфинале представитель Украины заработал три балла в первой половине схватки, но после перерыва дал сопернику отыграться и со счетом 3:3 пройти в финал.

За бронзовую награду Жан Беленюк будет соревноваться с венгром Давидом Лосончи.

Обратите внимание! Начало поединка в 19:15.

Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Общественное вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

  • канал Общественное Спорт
  • региональные каналы Общественного
  • сайт Общественное Спорт
  • ютуб-канал Общественное Спорт

Онлайн-трансляция боя за "бронзу"

Автор: Валерія Фургалець