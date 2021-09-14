Беленюк, Горуна и Коляденко получили уникальные знаки отличия на Аллее звезд: видео с церемонии

На Аллее звезд в Киеве появились имена трех призеров Олимпийских игр-2020. Собственную звезду получили Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Станислав Горуна.

Торжественная церемония состоялась 14 сентября в 13:00. Заложили звезды украинских олимпийцев возле Спортивной площади.

Читайте также Медаль объединила всех депутатов: как Беленюка встретили в Верховной Раде

На Аллее звезд в Киеве заложили имена олимпийских медалистов

На Площади звезд Киеве уже всего 75 знаков отличия в честь украинских спортсменов и представителей шоу-бизнеса. 3 новые звезды "засияли" для медалистов Олимпиады-2020 в Токио.

Награду получили:

бронзовый призер по каратэ Станислав Горуна;

бронзовый призер по вольной борьбе Ирина Коляденко;

золотой призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Открытие звезд Горуны, Коляденко и Беленюка: смотрите видео

Народный депутат и олимпийский чемпион поблагодарил за собственную звезду. Он также подчеркнул, что благодаря результатам украинских спортсменов есть на кого равняться детям.

Надеюсь, что эти Олимпийские игры дадут значительный толчок массовому спорту в нашей стране. И этим заложат существенный фундамент, чтобы на будущих Олимпиадах у нас было очень широкое представительство,

– произнес спортсмен.

В то же время борчиха Ирина Коляденко рассказала, кому посвятила эту награду. "У меня есть человек, которому я посвящаю все — это мой тренер", – подчеркнула она.

После церемонии открытия звезд у присутствующих была возможность сфотографироваться с олимпийцами во время автограф-сессии. Организаторы отметили, что все желающие еще смогут получить автограф и фото с призерами Олимпиады уже 21 сентября на Аллее звезд возле Спортивной площади.

Церемония открытия звезд призеров Олимпиады-2020: видео 24 канала



Призеры Олимпийских игр-2020 / Инфографика 24 канала