Торжественная церемония состоялась 14 сентября в 13:00. Заложили звезды украинских олимпийцев возле Спортивной площади.
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На Аллее звезд в Киеве заложили имена олимпийских медалистов
На Площади звезд Киеве уже всего 75 знаков отличия в честь украинских спортсменов и представителей шоу-бизнеса. 3 новые звезды "засияли" для медалистов Олимпиады-2020 в Токио.
Награду получили:
- бронзовый призер по каратэ Станислав Горуна;
- бронзовый призер по вольной борьбе Ирина Коляденко;
- золотой призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Открытие звезд Горуны, Коляденко и Беленюка: смотрите видео
Народный депутат и олимпийский чемпион поблагодарил за собственную звезду. Он также подчеркнул, что благодаря результатам украинских спортсменов есть на кого равняться детям.
Надеюсь, что эти Олимпийские игры дадут значительный толчок массовому спорту в нашей стране. И этим заложат существенный фундамент, чтобы на будущих Олимпиадах у нас было очень широкое представительство,
– произнес спортсмен.
В то же время борчиха Ирина Коляденко рассказала, кому посвятила эту награду. "У меня есть человек, которому я посвящаю все — это мой тренер", – подчеркнула она.
После церемонии открытия звезд у присутствующих была возможность сфотографироваться с олимпийцами во время автограф-сессии. Организаторы отметили, что все желающие еще смогут получить автограф и фото с призерами Олимпиады уже 21 сентября на Аллее звезд возле Спортивной площади.
Церемония открытия звезд призеров Олимпиады-2020: видео 24 канала
Призеры Олимпийских игр-2020 / Инфографика 24 канала