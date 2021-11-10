Беленюк и еще 205 лучших спортсменов и тренеров получат президентские стипендии

Известные украинские спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2021 в Токио, а также их тренеры получат президентскую стипендию. Президент Украины Владимир Зеленский издал соответствующий указ о назначении стипендий выдающимся, молодым и перспективным спортсменам нашей страны по олимпийским видам спорта и их тренерам.

Кто получит стипендии

Из общего количества стипендий 91 для спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, 84 для тренеров (их разделят между собой 107 человек), а также 31 стипендия для самых успешных юных спортсменов.

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Наибольшую стипендию получит единственный украинский олимпийский чемпион Токио – борец Жан Беленюк (16 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – примерно 38 тысяч гривен). Он и другие призеры Олимпиады будут получать выплаты в течение двух лет, остальные спортсмены – один год.

За первое место на Олимпиаде предусмотрено 16 прожиточных минимумов, второе – 15, третье – 14. Стипендии другим спортсменам и их тренерам варьируются от 1,5 до 11 прожиточных минимумов.