Хто отримає стипендії

Із загальної кількості стипендій 91 для спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, 84 для тренерів (їх розділять між собою 107 осіб), а також 31 стипендія для найуспішніших юних спортсменів.

Дивіться також Мета – грати в Серії А наступного року, – Шевченко дав першу пресконференцію в Дженоа

Найбільшу стипендію отримає єдиний український олімпійський чемпіон Токіо – борець Жан Беленюк (16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – приблизно 38 тисяч гривень). Він та інші призери Олімпіади отримуватимуть виплати протягом двох років, решта спортсменів – один рік.

За перше місце на Олімпіаді передбачено 16 прожиткових мінімумів, за друге – 15, третє – 14. Стипендії іншим спортсменам та їхнім тренерам варіюються від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Указом Президента України передбачено 206 стипендій.