В Беларуси задержали тренера Львова: ему грозит до 7 лет лишения свободы
Источник:Tribuna.com Беларусь
Тренер вратарей Львова Василий Хомутовский вернулся в Беларусь. Он прибыл в страну для лечения.
Встретили тренера в Беларуси, мягко говоря, не совсем радушно. Хомутовского задержали правоохранительные органы.
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Тренеру "приписывают" оппозиционные митинги
Видео с его задержанием и допросом опубликовали провластные телеграммы-каналы. На нем он признается, что выходил на проезжую часть во время оппозиционных митингов в 2020 году.
Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, штрафа, ареста или ограничения свободы на тот же срок.
Хомутовский выступал против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в 2020 году. В октябре того же года он был оштрафован за участие в акции протеста.
Тренерская карьера специалиста
- В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей Львова.
- В 2017 году он занимал аналогичную должность в Черноморце. В качестве игрока выступал за Металлист, Таврию московское и минское Динамо, БАТЭ, Стяуа и другие клубы.
- Он сыграл в 26 матчах за сборную Белоруссии.