Зустріли тренера у Білорусі, м'яко кажучи, не зовсім привітно. Хомутовського затримали правоохоронні органи.
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Тренеру "приписують" опозиційні мітинги
Відео з його затриманням і допитом опублікували провладні телеграм-канали. На ньому він зізнається, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році.
Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на той же строк.
Хомутовський виступав проти фальсифікацій на президентських виборах у Білорусі у 2020-му. У жовтні того ж року його оштрафували за участь в акції протесту.
Тренерська кар'єра фахівця
- Останнім часом Хомутовський працював тренером воротарів Львова.
- У 2017 році він обіймав аналогічну посаду у Чорноморці. Як гравець виступав за Металіст, Таврію московське та мінське Динамо, БАТЕ, Стяуа та інші клуби.
- Він зіграв у 26 матчах за збірну Білорусі.