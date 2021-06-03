В Беларуси задержали двух спортивных журналистов: их увезли в неизвестном направлении

В Беларуси продолжается преследование журналистов. В том числе спортивных. На этот раз был задержан автор Youtube-канала "ЧестнОК" и сайта Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер этого проекта Ярослав Писаренко.

По данным издания, в 13:00 в квартиру, где они жили, пришли люди в штатском. Они предложили соседям быть понятыми во время обыска. В 16:00 Ивулина и Писаренко повезли на двух автомобилях в неизвестном направлении. При этом Ивулина выводили из дома в наручниках.

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Где именно находятся оба журналиста – пока неизвестно. В отделение милиции Минска, куда их могли доставить, людей с такими фамилиями не оказалось.

Стоит добавить, что в этом сезоне Ивулин стал и игроком команды Крумкачи. Там заявили, что он утром не явился на тренировку, а связи с ним не было. Им известно об обысках в его квартире, и о задержании. Однако причины задержания и его место пребывания – нет.

Что касается Писаренко, то он до этого работал на государственной БТРК (Белтелерадиокомпания) ведущим и комментатором. Однако уволился оттуда в августе 2020 года.

Ивулин и Писаренко не первые спортивные журналисты, которых задержали в Беларуси недавно. За два дня то этого, 1 июня, был задержан другой журналист издания Tribuna.com Дмитрий Руто. Причиной задержания оказался шарф сборной Беларуси по футболу, который выполнен в белых и красных цветах. При этом сам шарф был в автомобиле. Журналисту позвонили с просьбой перепарковать автомобиль, и когда он вышел, его и задержали правоохранители. На следующий день его приговорили к 15 суткам административного ареста.

Также отметим, что Ивулина не впервые задерживают. Перед тем его задержали 15 ноября 2020 года "за участие в несанкционированном массовом митинге". Однако 16 ноября отпустили. 18 ноября должен был состояться суд по его делу. Но из-за болезни рассмотрение дела начали только 18 декабря. 30 декабря суд вынес приговор – штраф в размере 30 базовых величин (810 белорусских рублей или же 8727 гривен).