За даними видання, о 13:00 до квартири, де вони мешкали, прийшли люди в цивільному. Вони запропонували сусідам бути понятими під час обшуку. О 16:00 Івуліна та Писаренко повезли на двох автомобілях у невідомому напрямку. При цьому Івуліна виводили з дому в наручниках.

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Де саме перебувають обоє журналістів – поки невідомо. У відділення міліції Мінська, куди їх могли доставити, людей з такими прізвищами не виявилося.

Варто додати, що в цьому сезоні Івулін став і гравцем команди Крумкачи. Там заявили, шо він зранку не з'явився на тренування, а зв'язку з ним не було. Їм відомо про обшуки в його квартирі, і про затримання. Однак причини затримання та його місце перебування – ні.

Щодо Писаренка, то він до цього працював на державній БТРК (Білтелерадіокомпанія) ведучим та коментатором. Однак звільнився звідти в серпні 2020 року.

Івулін та Писаренко не перші спортивні журналісти, яких затримали в Білорусі нещодавно. За два дні то цього, 1 червня, був затриманий інший журналіст видання Tribuna.com Дмитро Руто. Причиною затримання виявився шарф збірної Білорусі з футболу, який виконаний у білих та червоних кольорах. При цьому сам шарф був в автомобілі. Журналісту подзвонили з проханням перепаркувати автомобіль, і коли він вийшов, його і затримали правоохоронці. Наступного дня його засудили до 15 діб адміністративного арешту.

Також відзначимо, що Івуліна не вперше затримують. Перед тим його затримали 15 листопада 2020 року "за участь у несанкціонованому масовому мітингу". Однак 16 листопада відпустили. 18 листопада мав відбутися суд у його справі. Але через хворобу, розгляд справи розпочали лише 18 грудня. 30 грудня суд виніс вирок – штраф у розмірі 30 базових величин (810 білоруських рублів або ж 8727 гривень).