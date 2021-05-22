При спробі входу на сайт користувачі бачать повідомлення про те, що доступ до сайту обмежений на підставі закону "Про засоби масової інформації". Сайт доступний при включеному VPN.

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Причина блокування

Перший заступник міністра інформації Білорусі Андрій Кунцевич підтвердив блокування сайту.

"Дійсно, таке рішення було прийнято, з відповідним клопотанням до Мініформ звернулися податкові органи Республіки Білорусь у зв'язку з порушеннями законодавства Республіки Білорусь про азартні ігри. Крім Sports.ru, заблоковані ще 483 ресурса", – цитує Кунцевича білоруська Tribuna.com.

Цікаво. Sports.ru – один з найбільших російських спортивних сайтів, його щомісячна аудиторія перевищує 20 мільйонів чоловік.



Один із засновників Sports.ru – Дмитро Навоша, який не раз виступав з критикою Олександра Лукашенка та підтримкою сайту TUT.BY.



Інший проєкт Навоші – Tribuna.com – заблокований у Білорусі з 2020 року.