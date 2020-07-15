В Беларуси футболистки усомнились в поле игрока "Динамо" Минск Салиматы Симпоре. 33-летнюю футболистку "Динамо" заподозрили в обмане игрока "Динамо-БГУФК".

В блоге на Tribuna.com говорится, что защитницы из других клубов жалуются на нехарактерные ссадины и ушибы после единоборств с Симпоре.

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Игроки "Динамо-БГУФК" опубликовали открытое письмо председателю Белорусской федерации футбола Владимиру Базанову с просьбой проверить пол Симпоре.

В федерации стали на защиту футболистки и заявили, что она предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее пол.

Также белорусская федерация попросила портал tut.by, который опубликовал совместное заявление 18 футболисток, предоставить оригинал документа.

Там заявили, что "любое поведение, которое оскорбляет достоинство человека по любому признаку", не должно остаться безнаказанным.

Симпоре – женщина или мужчина?

По информации белорусской Tribuna.com, несколько лет назад Симпоре проводила гендерный тест, который показал наличие в организме 60 процентов женских гормонов.

В защиту Симпоре говорит тот факт, что перед стартом сезона футболистки обязаны проходить медицинский осмотр гинеколога.

В то же время футболисты, которые переодеваются в одной раздевалке с Симпоре, заявляют, что никто в команде не видел обнаженного тела футболистки.

Остроты истории добавляет экс-главный тренер женской сборной Экваториальной Гвинеи Марсело Фриджерио. Он десять лет назад попросил врача произвести осмотр Симпоре.

"Мои опасения подтвердились. Это были мужчины, которые выиграли женский Кубок Африки-2008", – заявил тогда тренер.

За несколько месяцев до чемпионата мира 2011 года Симпоре и ее сестру отчислили из сборной и отправили на родину в Буркина-Фасо.

Футболистка отказывается комментировать скандал десятилетней давности.