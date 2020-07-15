У Білорусі футболістки засумнівалися у статі гравчині "Динамо" Мінськ Салімати Сімпоре. 33-річну футболістку "Динамо" запідозрили в обмані гравчині "Динамо-БГУФК".

У блозі на Tribuna.com мовиться, що захисниці з інших клубів скаржаться на нехарактерні садна і забиті місця після єдиноборств з Сімпоре.

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Гравчині "Динамо-БГУФК" опублікували відкритий лист голові Білоруської федерації футболу Володимиру Базанову з проханням перевірити стать Сімпоре.

У федерації стали на захист футболістки і заявили, що вона надала всі потрібні документи, які підтверджують її стать.

Також білоруська федерація попросила портал tut.by, який опублікував спільну заяву 18 футболісток, надати оригінал документу.

Там заявили, що "будь-яка поведінка, яка ображає гідність людини за будь-якою ознакою", не повинна залишитися безкарною.

Сімпоре – жінка чи чоловік?

За інформацією білоруської Tribuna.com, декілька років тому Сімпоре проводила гендерний тест, який показав наявність в організмі 60 відсотків жіночих гормонів.

На захист Сімпоре говорить той факт, що перед стартом сезону футболістки зобов'язані проходити медичний огляд гінеколога.

Водночас футболісти, які переодягаються в одній роздягальні з Сімпоре, заявляють, що ніхто в команді не бачив оголеного тіла гравчині.

Перцю історії додає ексголовний тренер жіночої збірної Екваторіальної Гвінеї Марсело Фріджеріо. Він десять років тому попросив лікаря зробити огляд Сімпоре.

"Мої побоювання підтвердилися. Це були чоловіки, які виграли жіночий Кубок Африки-2008", – заявив тоді тренер.

За декілька місяців до чемпіонату світу 2011 року Сімпоре та її сестру відрахували з національної збірної і відправили на батьківщину в Буркіна-Фасо.

Футболістка відмовляється коментувати скандал десятирічної давності.