В Беларуси трагично погиб 20-летний нигерийский футболист

Нигерийский форвард Витебска Кельвин Оденигбо трагически погиб рядом с селом Новоселки (Витебский район, Беларусь).
По информации источника, 20-летний нападающий утонул в озере Белое рядом с деревней.
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"Футбольный клуб Витебск сообщает, что 5 июня 2021 на озере Белое, в районе туристической базы Верасы, сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды", – отмечает пресс-служба Витебска.
Что известно о Кельвине Оденигбо
- 20-летний нигерийский футболист провел четыре матча в Высшей лиге чемпионата Беларуси, отдав одну голевую передачу.
- Оденигбо перешел в Витебск в нынешнем году на правах аренды из NAF Rockets – команды из второго дивизиона чемпионата Нигерии, которая спонсируется ВВС страны.