По информации источника, 20-летний нападающий утонул в озере Белое рядом с деревней.

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"Футбольный клуб Витебск сообщает, что 5 июня 2021 на озере Белое, в районе туристической базы Верасы, сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды", – отмечает пресс-служба Витебска.

Что известно о Кельвине Оденигбо