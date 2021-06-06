За інформацією джерела, 20-річний нападник потонув в озері Біле поруч з селом.

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"Футбольний клуб Вітебськ повідомляє, що 5 червня 2021 року на озері Біле, в районі туристичної бази Вераси, співробітниками ТРВОДу був виявлений затонулий Кельвін Оденігбо. Всю офіційну інформацію ми опублікуємо в міру надходження. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким футболіста, а також всім уболівальникам команди", – зазначає пресслужба Вітебська.

Що відомо про Кельвіна Оденігбо